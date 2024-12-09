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Общество

Опубликован график подвоза технической воды с 13:00

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Горводоканал опубликовал график запланированного после 13:00 подвоза технической воды к домам и другим объектам в Пензе.

С 13:00 воду доставляют по спискам:

- набережная реки Мойки; пл. Маршала Жукова, 4; ул. Светлая (больница № 1);

- ул. Калинина, 98 (ТЦ «Фортуна»); Московская, 75; 8 Марта, 23, 11а (детский сад);

- детский сад на ул. Можайского, ул. Депутатской; ул. Аустрина, 160 (поликлиника);

- ул. Плеханова, 50; ул. Пушкина, 159;

- ул. Московская, 89 (драмтеатр); железнодорожная больница; ул. Московская, 72;

- ул. Пушкина, 7 («Триумф»); ул. Кулакова, 1;

- ул. Каракозова, 30 (СИЗО);

- ул. Павлушкина, 19 (котельная); ул. Парковая, 2 (школа).

Коммунальная авария случилась вечером в воскресенье, 8 декабря, на перекрестке рядом с ТЦ «САНиМАРТ». Как объяснили ресурсники, из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 мм.

Во многих районах Пензы отключили воду, всего в списке 492 многоквартирных домов и 34 социальных объекта.

За ночь ликвидировать аварию не удалось. 9 декабря в школах, попавших в зону отключения, скорректировали расписание занятий. Из-за перекрытия участка улицы Суворова от Кулакова до Плеханова были изменены схемы движения общественного транспорта, а многие пензенцы опоздали на работу, простояв в пробке.

Фотолента с места аварии опубликована здесь.

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