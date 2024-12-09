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Общество

В Пензе устранили прорыв на сетях на улице Суворова

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В Пензе закончились работы по устранению последствий коммунальной аварии, случившейся на пересечении улиц Суворова и Плеханова.

В воскресенье, 8 декабря, там прорвало трубопровод диаметром 600 мм, из-за этого без ресурса остались жители 492 многоквартирных домов и 34 социальных объекта.

Отремонтировать коммуникации планировали до утра понедельника, 9-го числа, однако сделать это не получилось.

«В 16:00 специалисты Горводоканала завершили аварийно-восстановительные работы по установке нового участка трубы Ду600. В течение 1-2 часов будут открыты 10 квартальных задвижек, после чего насосная станция водопровода «Подгорная» будет запущена», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Коммунальщики обратили внимание пензенцев на то, что из-за большой протяженности распределительной сети и масштабности зоны отключения заполнение системы и выход на нормативные параметры давления потребует длительного времени. Это необходимо во избежание повторных прорывов.

Ранее сообщалось, что по факту отключения холодной воды прокуратура Ленинского района Пензы организовала проверку.

«Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению последствий коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном органе.

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