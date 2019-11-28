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Общество | Губернатор Иван Белозерцев: Снега хочется и не хочется

28.11.2019|11:13
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Вечером в среду, 27 ноября, губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram своими размышлениями.

«Снега хочется и не хочется... Красиво, но надо чистить...» - написал он в сторис на фоне фотографии заснеженного леса в ясную погоду.

К борьбе со снегопадами в областном центре планируется привлечь 138 спецавтомобилей МУП «Пензадормост» и 22 - МУП «Зеленое хозяйство». К зиме на весь регион запасли 200 000 тонн песко-соляной смеси.

5 августа глава региона в той же социальной сети высказывал опасения относительно уборочной кампании в регионе.

«У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - писал Иван Белозерцев.

К своему сообщению он тогда прикрепил снимок залитой дождем площади Ленина, сделанный из окна здания регионального правительства.

Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|28.11.2019 11:20|

Господи,за что?

Гость|28.11.2019 11:24|

шутник

Гость|28.11.2019 11:29|

то есть рассчитывать на коммунальщиков этой зимой не стоит?

Гость|28.11.2019 11:31|

penzainform.ru писал(a):

200 000 тонн песко-соляной смеси.
Это около 60 машин 15-ти кубовых, ежедневно, в течении 150 дней, должны вывозить на дороги.

Гость|28.11.2019 11:31|

А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - писал Иван Белозерцев.

Читаю и слеза пошла;(кап кап. Это Надо так переживать вот что значит патриот России. Я тоже присоединюсь в двоем переживать легче. ;(

Гость|28.11.2019 11:33|

Если у Вас нету тёти

То Вам её не потерять

И если Вы не живёте

То Вам и не

То Вам и не

То Вам и не умирать

Не умирать

Оркестр гремит басами

Трубач выдувает медь

Думайте сами, решайте сами

Иметь или не иметь...

Гость|28.11.2019 12:03|

Лечить надо , это уже диагноз .

Гость|28.11.2019 12:10|

200 000 тонн песко-соляной смеси.

Явно опечатка!!!

Гость|28.11.2019 12:14|

Я оглянулся посмотреть, чтоб оглянуться посмотреть, чтоб посмотреть не оглянулся ли я!

Гость|28.11.2019 12:15|

В России снег на столько суровый, что когда он тает, вместе с ним тает и асфальт.

Гость|28.11.2019 12:16|

penzainform.ru писал(a):

«Снега хочется и не хочется...
С речными трамвайчиками у Вас также - и хочется и не хочется...?

Гость|28.11.2019 12:19|

Ин100грамм они такие

Гость|28.11.2019 12:24|

Одна снежинка ещё не снег, ещё не снег одна дождинка ещё не дождь. Но надо готовиться, быть начеку ..

Гость|28.11.2019 12:29|

Гость писал(a):

Господи,за что?
За грехи ваши

Гость|28.11.2019 12:31|

Гость писал(a):

Господи,за что?

За грехи ваши

где мы повернули не туда?

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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