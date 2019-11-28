28.11.2019 | 11:13

Вечером в среду, 27 ноября, губернатор Иван Белозерцев поделился с подписчиками в Instagram своими размышлениями.

«Снега хочется и не хочется... Красиво, но надо чистить...» - написал он в сторис на фоне фотографии заснеженного леса в ясную погоду.

К борьбе со снегопадами в областном центре планируется привлечь 138 спецавтомобилей МУП «Пензадормост» и 22 - МУП «Зеленое хозяйство». К зиме на весь регион запасли 200 000 тонн песко-соляной смеси.

5 августа глава региона в той же социальной сети высказывал опасения относительно уборочной кампании в регионе.

«У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать...» А я переживаю - не затянутся ли дожди, как уборочная проходить будет, соберут ли все вовремя и с минимальными потерями», - писал Иван Белозерцев.

К своему сообщению он тогда прикрепил снимок залитой дождем площади Ленина, сделанный из окна здания регионального правительства.