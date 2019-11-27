Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|18:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.62  |  $  64.15

Общество | Жительницу Лунина не отпустили в поездку за границу

27.11.2019|17:20
Печать

Жительница села Лунино не смогла отправиться в заграничный отпуск из-за долга за капитальный ремонт.

Сельчанка не оплачивала счета, и в районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с нее 14 000 рублей.

Служители закона предупредили женщину о возможных последствиях неуплаты. Она пообещала погасить задолженность, а затем собралась лететь за рубеж, видимо, забыв об ограничении выезда за пределы России.

В итоге при прохождении паспортного контроля сельчанку остановили и не допустили к регистрации.

Должнице пришлось в спешке искать судебного пристава, уплачивать долг и предъявлять подтверждающие документы, чтобы улететь на следующий день, рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП России.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!