27.11.2019 | 17:20

Жительница села Лунино не смогла отправиться в заграничный отпуск из-за долга за капитальный ремонт.

Сельчанка не оплачивала счета, и в районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с нее 14 000 рублей.

Служители закона предупредили женщину о возможных последствиях неуплаты. Она пообещала погасить задолженность, а затем собралась лететь за рубеж, видимо, забыв об ограничении выезда за пределы России.

В итоге при прохождении паспортного контроля сельчанку остановили и не допустили к регистрации.

Должнице пришлось в спешке искать судебного пристава, уплачивать долг и предъявлять подтверждающие документы, чтобы улететь на следующий день, рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП России.