27.11.2019 | 09:37

В субботу, 30 ноября, в учреждениях здравоохранения Пензенской области пройдет дополнительный день проведения ультразвукового исследования. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минздрав.

В Пензе предварительная запись выполняется по телефонам в следующие медицинские организации:

- поликлиника областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко - ул. Тамбовская/Богданова, д. 32/53а, тел. 35-25-60;

- поликлиника областного онкологического диспансера - проспект Строителей, 37а, тел. 8-937-422-64-54;

- поликлиника № 1 - ул. Набережная Реки Мойки, 51, тел. 99-87-19;

- поликлиника № 2 - ул. Володарского, 34, тел. 98-33-22;

- поликлиника № 3 - ул. Светлая, 1, тел. 45-67-52;

- поликлиника № 5 - Жемчужный проезд, 8а, тел. 94-62-52;

- поликлиника № 6 - ул. Гагарина, 24, тел. 92-84-43;

- поликлиника № 7 - ул. Аустрина, 160, тел. 99-98-52;

- поликлиника № 8 - ул. Краснова, 60, тел. 99-20-78;

- поликлиника № 9 - ул. Баумана, 65, тел. 99-15-28;

- поликлиника № 14 - ул. Стасова, 7, тел. 98-45-00;

- женская консультация городского родильного дома - ул. Пушкина, 56, тел. 45-45-06;

- поликлиники участковых, районных и межрайонных больниц - телефоны регистратур соответствующих медицинских организаций.