27.11.2019 | 16:24

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории области ООО «ТНС энерго Пенза» стремится сделать обслуживание потребителей более удобным и эффективным.

С 2 декабря подразделения в Каменке, Иссе и Шемышейке продолжат свою работу по новым адресам:

• Каменская районная служба сбыта - г. Каменка, ул. Чернышевского, 1д;

• Иссинская районная служба сбыта - пгт Исса, ул. Ленинская, 40;

• Шемышейская районная служба сбыта - р. п. Шемышейка, ул. Ленина, 29.

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) потребители смогут получить консультации, касающиеся передачи показаний приборов учета и оплаты электроэнергии, наличия задолженности и подключения дистанционных сервисов.

Необходимо отметить, что ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам возможность получения услуг по принципу одного окна. В ходе визита в офисы компании, расположенные в районах области, потребители могут не только решить вопросы, связанные с энергоснабжением, но и воспользоваться дополнительными услугами, а также приобрести сопутствующие электротехнические товары.

Энергосбытовая компания и в дальнейшем продолжит работу по совершенствованию центров обслуживания клиентов, чтобы сделать их еще более доступными и функциональными.