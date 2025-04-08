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Экономика

Два отделения ВТБ открылись в Пензенской области

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Офисы ВТБ начали работу в Пензе, на улице Измайлова, 58а (корп. 3), и в селе Засечном, на улице Изумрудной, 6. В отделениях доступны продукты банка для физических лиц и консультации по финансовым вопросам.

Офисы легкого формата рассчитаны на 2 рабочих места для сотрудников и оснащены банкоматами. Специалисты помогут оформить вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты, платежные стикеры, подключить цифровые сервисы, программу лояльности, настроить мобильный банк.

В новых офисах сделан акцент на комфорт посетителей. Им не нужно стоять в очереди - в отделениях организованы зоны с удобными диванами. Специалисты обслуживают клиентов с помощью ноутбуков, помогая оформить необходимые продукты.

Два отделения ВТБ открылись в Пензенской области

«ВТБ продолжает расширять присутствие в Пензенской области, открывая современные и удобные офисы. Это часть стратегии банка по повышению доступности финансовых услуг. В прошлом году мы уже запустили отделения в Каменке и Сердобске, а теперь открыли сразу 2 офиса в Пензе и Засечном. Несмотря на то, что эти отделения небольших размеров, здесь доступны все наши продукты и услуги. Если есть вопросы по обслуживанию, специалисты банка с удовольствием на них ответят», - отметил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Он добавил, что параллельно с расширением офисной сети банк активно развивает выездной сервис. Сейчас доставку продуктов ВТБ могут заказать жители 81 населенного пункта Пензенской области - это 83% территории региона. В среднем менеджеры банка ежедневно преодолевают 23 км. Наиболее востребованы такие услуги, как оформление дебетовых карт, настройка автопополнения и «Семейного банка».

Сейчас ВТБ в Пензенской области обслуживает более 150 тысяч розничных клиентов. В ближайшие 3 года банк продолжит увеличивать число отделений, развивать выездное обслуживание и цифровые сервисы.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1 000.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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