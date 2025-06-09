Обновленное отделение ВТБ открылось в Пензе

09.06.2025 | 12:43

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Офис ВТБ в ТЦ «Аврора» на ул. Собинова, 7е, возобновил работу после реконструкции. В отделении доступны продукты банка для физических лиц и консультации по финансовым вопросам.

В обновленном офисе организованы комфортные зоны обслуживания, переговорные комнаты и круглосуточный доступ к банкоматам. Розничные клиенты могут открыть вклады и накопительные счета, выпустить дебетовые и кредитные карты, оставить заявку на кредит, в том числе ипотеку и автокредит. Специалисты банка проконсультируют, настроят цифровые сервисы, программу лояльности и «Семейный банк».

«ВТБ продолжает обновлять существующие и открывать новые офисы. Это важная часть стратегии банка по повышению доступности финансовых услуг. За последние месяцы мы открыли в регионе четыре офиса, а после реконструкции отделения в ТЦ «Аврора» жители западной части Пензы получили возможность решить свои финансовые вопросы в привычном месте, но уже с новым уровнем комфорта», - отметил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Одновременно с сетью отделений развивается и выездной сервис банка. Сейчас 83% жителей региона могут заказать доставку продуктов ВТБ на дом, в офис или другое удобное место.

«На данный момент ВТБ в Пензенской области обслуживает 174 тысячи розничных клиентов. К концу следующего года за счет интеграции Почта Банка сервисами ВТБ будет охвачено свыше 90% жителей региона», - добавил Денис Педай.

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