26.11.2019 | 09:13

В Пензе магазин Hookah Room на улице Володарского, 70, незаконно продавал табак, курительные смеси и кальяны.

Это выявила проверка, проведенная инспекторами ФНС и представителями районной и городской администраций. Ее организовали после обращения местных жителей, у которых возник вопрос о законности деятельности магазина.

Выяснилось, что владелец торгового заведения в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе не зарегистрирован.

«Сотрудниками инспекции ФНС по Ленинскому району составлен протокол об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь коммерсанту грозит штраф от 500 до 2 000 рублей.