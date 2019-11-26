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Общество | В Пензе предприниматель ответит за незаконную торговлю кальянами

26.11.2019|09:13
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В Пензе магазин Hookah Room на улице Володарского, 70, незаконно продавал табак, курительные смеси и кальяны.

Это выявила проверка, проведенная инспекторами ФНС и представителями районной и городской администраций. Ее организовали после обращения местных жителей, у которых возник вопрос о законности деятельности магазина.

Выяснилось, что владелец торгового заведения в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе не зарегистрирован.

«Сотрудниками инспекции ФНС по Ленинскому району составлен протокол об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь коммерсанту грозит штраф от 500 до 2 000 рублей.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.11.2019 09:36|

Не смешите дамские прокладки,штраф должен быть от 500 000 до 2 000 000 рублей.

Гость|26.11.2019 10:05|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудниками инспекции ФНС по Ленинскому району составлен протокол об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь коммерсанту грозит штраф от 500 до 2 000 рублей.

А где штраф за неприменение онлайн кассы? Там штрафы от 30 тыс.

Гость|26.11.2019 10:10|

Где штрафы к таксистам, за отсутствие у них касс?

Значит всем продавцам обязательно иметь кассы, быть ип и платить налоги. А таксисты просто бомбят, без ип, без касс, без налогов...

Гость|26.11.2019 10:22|

Потому что в оккупированных городах извозчиков, проституток и артистов трогать запрещалось

Гость|26.11.2019 10:40|

Ну рассмешили "новостью".

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ её!

Вот вы ЗАЛИВАЕТЕ.

Пипл схавает......

Имя: Гость
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