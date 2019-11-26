26.11.2019 | 17:13

«2020 год объявлен Годом памяти и славы, а это значит, что в течение всего периода нам предстоит проделать масштабную работу», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Прежде всего она касается ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Забота об этих людях, которых остается все меньше и меньше, решение их проблем, является главной задачей власти. На заседании областного организационного комитета «Победа» обсуждалась программа предстоящих в юбилейном году мероприятий. Их масса. Начиная от шествия «Бессмертного полка» и церемонии у памятника боевой и трудовой славы пензенцев и заканчивая персональным чествованием виновников торжества.

«Нужно постоянно, ежемесячно уточнять списки - перед поздравлением с днем рождения или с какими-либо датами, накануне отправки открытки, чтобы не получилось так, что поздравление направили, а человека уже нет», - пояснил Иван Белозерцев.

Указом Президента России утверждена юбилейная медаль к 75-летию Великой Победы. Как только награды поступят в регион, их необходимо сразу же вручить ветеранам - в торжественной обстановке.

Тем, кто не сможет присутствовать на подобной церемонии, привезти медали домой. Плюс индивидуальный подарок. Об этом тоже должны позаботиться представители власти всех уровней.