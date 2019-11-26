«2020 год объявлен Годом памяти и славы, а это значит, что в течение всего периода нам предстоит проделать масштабную работу», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Прежде всего она касается ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Забота об этих людях, которых остается все меньше и меньше, решение их проблем, является главной задачей власти. На заседании областного организационного комитета «Победа» обсуждалась программа предстоящих в юбилейном году мероприятий. Их масса. Начиная от шествия «Бессмертного полка» и церемонии у памятника боевой и трудовой славы пензенцев и заканчивая персональным чествованием виновников торжества.
«Нужно постоянно, ежемесячно уточнять списки - перед поздравлением с днем рождения или с какими-либо датами, накануне отправки открытки, чтобы не получилось так, что поздравление направили, а человека уже нет», - пояснил Иван Белозерцев.
Указом Президента России утверждена юбилейная медаль к 75-летию Великой Победы. Как только награды поступят в регион, их необходимо сразу же вручить ветеранам - в торжественной обстановке.
Тем, кто не сможет присутствовать на подобной церемонии, привезти медали домой. Плюс индивидуальный подарок. Об этом тоже должны позаботиться представители власти всех уровней.
Зачем это дно второй раз за день,а?тупики пензаинформовские.