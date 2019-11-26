26.11.2019 | 15:52

Ученье - свет, но вот тьма в книгохранилище мешает найти нужный источник знаний. В городской библиотеке № 12 почти три месяца нет электричества. Постоянные посетители уже негодуют.

«С какими-то фонарями, как в подвале, ходить, считаю, ненормально. Тем более в центре города, очаг культуры», - отметил Николай Семенченко.

А еще это эпицентр конфликта. Книгохранилище расположено в многоквартирном доме № 4 на улице Бекешской. Председатель местного ТСЖ «Восток» утверждает, что учреждение подключено к электрощиту не по проекту, кроме того, не платит за пользование общим имуществом и капитальный ремонт. Мужчина хочет, чтобы организация расплатилась по долгам. Сумму сторона не называет, зато указывает внушительный срок - за 25 лет.

«Мы не монстры, мы требуем свои деньги, которые вкладываем в содержание дома. Здесь 55 квартир всего лишь, которые содержат бабушки. Библиотеке должно быть стыдно, стыдно должно быть городу, что люди за них содержат библиотеку», - пояснил председатель ТСЖ «Восток» Джафяр Куряев.

Представители централизованной библиотечной системы Пензы виноватыми себя не чувствуют: за свет, воду, отопление своевременно платят напрямую поставщикам. И соседям по общей кухне хотят отдавать деньги, но для этого нужна подпись.

«В письменном порядке направлялся проект договора еще в начале года с просьбой заключить договор, на основании которого мы могли бы оплачивать содержание имущества, общедомовые нужды, капитальный ремонт. Но Джафяр Исмаилович уклоняется всячески от подписания договора», - рассказала заместитель директора Централизованной библиотечной системы г. Пензы Софья Черная.

Точная причина отсутствия света в библиотеке обеим сторонам неизвестна. Электрики компании-поставщика попасть к щитам, по сведениям участников конфликта, не могут. Тем временем бывший председатель товарищества Александр Илюшкин встал на сторону библиотеки.

«Мы пытаемся найти виновного или решить проблему, чтобы в библиотеке свет горел? В первую очередь надо свет сделать у них!» - заявил он.

Жители дома также ничего против учреждения культуры не имеют.

«Мы считаем это справедливо, пусть каждый платит за себя, а так - пожалуйста!» - отметила пенсионерка.

«Говорят, что какие-то проблемы по поводу оплаты их коммунальных, которые они должны нам платить, это вот может быть проблема какая-то есть. А так, в принципе, нет, не против», - сообщила жительница дома.

«Здесь дети, они пользуются. Я знаю, что многие пожилые ходят в библиотеку. Как она может мешать?» - задала риторический вопрос горожанка.

Сор из общей избы пришлось вынести в суд. Библиотека подала иск на товарищество в арбитражный.