26.11.2019 | 17:43

Банальный поход в поликлинику спасет жизни тысяч пензенцев. Многие жители региона только во время диспансеризации узнали о наличии у себя грозных заболеваний. Медики озвучили данные за 10 месяцев 2019-го.

«Было выявлено более трех с половиной тысяч случаев болезней системы кровообращения, более 700 случаев болезней органов дыхания, 450 случаев сахарного диабета и 470 случаев злокачественных новообразований», - сообщила главный врач областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Статистика по раку оказалась более пугающей, чем раньше. Но связано это не только с общим ростом числа больных, но и с введением в 2019-м новых исследований во время диспансеризации. Теперь делается акцент на углублении онкологического скрининга. Врачи говорят, это помогает отыскать у людей рак на первой и второй стадиях, когда болезнь проще победить.

«Если есть изменения в общем анализе крови, превышаются или снижаются какие-то показатели, если есть отклонения от нормы, то тогда врачи-терапевты отправляют на консультацию к узким специалистам», - пояснила заведующая поликлиникой № 14 Лидия Панферова.

Отмечают медики и другую тенденцию. Пациенты стали намного активнее участвовать в диспансеризации. А еще несколько лет назад людей на обследования пойти уговаривали.

В ноябре 2019-го в коридоре отделения профилактики 14-й поликлиники очередь из желающих.

«Сложность только в том, что народа везде очень много, сидишь по многу часов», - рассказала жительница г. Пензы Людмила Рыбина.

«Мысли отказаться не было, потому что это мое здоровье. Нужно следить за своим здоровьем, а тем более предлагают бесплатно пройти этот осмотр», - отметила жительница г. Пензы Юлия Наренкова.

Для людей в возрасте от 18 до 40 лет диспансеризация проводится раз в три года, тем, кто старше, - ежегодно.