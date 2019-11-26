26.11.2019 | 13:19

Во вторник, 26 ноября, в частном секторе в районе улицы Пушкина отключили воду. Это произошло на улицах Революционной, Ставского, Ключевой, Зои Космодемьянской, Шевченко, Жуковского, Захарова и частично на Гражданской.

Вода в микрорайоне пропала еще в середине прошлой недели. На это 23 ноября в редакцию ИА «ПензаИнформ» пожаловался житель улицы Жуковского. Он рассказал, что люди страдают от антисанитарии и вынуждены покупать бутилированную воду.

В ООО «Горводоканал», в свою очередь, сообщили, что отключения как такового не было. По предположениям специалистов, отсутствие воды могло быть вызвано скрытой утечкой, связанной с неисправностью запорной арматуры. Рабочие несколько дней потратили на то, чтобы найти причину, а параллельно готовили арматуру на замену вышедшей из строя.

В итоге выяснилось, что проблема таилась в водопроводном колодце на перекрестке улиц Пушкина и Шевченко. Сейчас там идет замена задвижки. Работы планируется завершить до 17:00 26 ноября.