23.11.2019 | 16:22

В субботу, 23 ноября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель Пензы с жалобой на отсутствие воды.

«Наша улица Жуковского находится в частном секторе в районе таксопарка, она идет параллельно улице Пушкина. Со среды у нас нет воды. Мы сразу начали звонить и в горводоканал, и в единую дежурно-диспетчерскую службу города», - рассказал читатель портала.

По его словам, в горводоканале отвечают: «Мы занимаемся проблемой, возможна утечка».

«Почти в каждом доме есть дети, а из-за нехватки воды развивается антисанитария. Многие жители вынуждены покупать бутилированную воду, у нашей семьи за эти дни на нее ушло уже больше тысячи рублей», - добавил пензенец.

Редакция ИА «ПензаИнформ» обратилась в ООО «Горводоканал».

«Отключения водоснабжения в данном районе не было. Отсутствие или слабое давление воды, предположительно, вызвано скрытой утечкой, которая может быть связана с неисправностью запорной арматуры. Специалисты направили все силы, чтобы обнаружить проблему. Как только причина будет обнаружена, ее устранят. Параллельно готовится арматура на замену вышедшей из строя», - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.