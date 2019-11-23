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Общество | В Пензе жители частного сектора четыре дня сидят без воды

23.11.2019|16:22
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В субботу, 23 ноября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель Пензы с жалобой на отсутствие воды.

«Наша улица Жуковского находится в частном секторе в районе таксопарка, она идет параллельно улице Пушкина. Со среды у нас нет воды. Мы сразу начали звонить и в горводоканал, и в единую дежурно-диспетчерскую службу города», - рассказал читатель портала.

По его словам, в горводоканале отвечают: «Мы занимаемся проблемой, возможна утечка».

«Почти в каждом доме есть дети, а из-за нехватки воды развивается антисанитария. Многие жители вынуждены покупать бутилированную воду, у нашей семьи за эти дни на нее ушло уже больше тысячи рублей», - добавил пензенец.

Редакция ИА «ПензаИнформ» обратилась в ООО «Горводоканал».

«Отключения водоснабжения в данном районе не было. Отсутствие или слабое давление воды, предположительно, вызвано скрытой утечкой, которая может быть связана с неисправностью запорной арматуры. Специалисты направили все силы, чтобы обнаружить проблему. Как только причина будет обнаружена, ее устранят. Параллельно готовится арматура на замену вышедшей из строя», - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|23.11.2019 16:53|

Во блин неженки!! У нас в Вирге на ул Дворнской с июня нет воды и никто НЕ чешется,зато главный ЕДРОС тов. ДАМ сегодня на съезде хлестался: Нужно сделать всё возможное,чтобы народ жил как можно лучше!!!!

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