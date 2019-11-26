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Общество | Губернатор рассказал о своем тимуровском детстве

26.11.2019|11:31
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На заседании оргкомитета «Победа», состоявшемся во вторник, 26 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обозначил несколько линий подготовки к 75-летию Победы.

Одним из важных направлений он считает волонтерское движение.

«Мы в свое время, когда учились в школе, и памятники приводили в порядок, и ветеранам оказывали помощь, и приходили к участникам войны, беседовали с ними об их боевом пути. И дрова им кололи, и заборы поправляли, и воды приносили, и траву вокруг дома косили. Тогда не было волонтеров, но были тимуровцы - движение молодежи. Мы с гордостью вспоминаем, как оказывали помощь ветеранам, общались с ними и тем самым продлевали им жизнь. Кроме того, ветераны оказывали огромное влияние на патриотическое воспитание молодежи», - поделился воспоминаниями губернатор.

Он поручил зампреду правительства Олегу Ягову и министру образования области Александру Воронкову вплотную заняться организацией волонтерского движения и наладить четкую обратную связь с молодыми добровольцами - помощниками пожилых людей.

Также глава региона обозначил необходимость поддержки поисковых отрядов, которые увековечивают память павших.

«Они находят останки наших земляков в других регионах, где активно шли боевые действия, и привозят их в Пензенскую область для захоронения. Огромное им спасибо! И эту работу нужно продолжить. Давайте продумаем ее финансирование. Необходимо помогать этим ребятам, чтобы они могли рассказывать о своей работе, организовывать выставки своих экспонатов, создавать новые площадки и расширять уже имеющиеся», - поручил губернатор.

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Гость|26.11.2019 11:56|

Зачем нам это?

Гость|26.11.2019 12:02|

наконец то, а то заждались

Гость|26.11.2019 12:04|

на фото кто тимуровец губернатор?

Гость|26.11.2019 12:06|

Гость писал(a):

на фото кто тимуровец губернатор?
Как минимум, люди, достойные уважения..а чем прославишься ты?

Гость|26.11.2019 12:09|

Не, ну зачем нашего губера СМИ так подставляют.

Чтоб народ посмеялся? Непорядочно как-то это.

Ну сказал что-то в частной беседе, а вы тут же всем. Это как сплетни.

Имя: Гость
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