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Общество | В Пензенской области за 10 месяцев текущего года выявили рак у 469 человек

25.11.2019|16:47
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В Пензенской области подвели итоги диспансеризации за 10 месяцев 2019 года. За этот период на осмотре у врачей побывали 161 748 жителей региона.

У 469 из них специалисты впервые диагностировали злокачественные новообразования, у 449 – сахарный диабет, у 695 – болезни органов дыхания, у 3 668 – сердечно-сосудистые заболевания.

«Уже на первом этапе диспансеризации выявляется значительное количество отклонений в состоянии здоровья. Проведение таких простых исследований, как определение уровня глюкозы и холестерина в крови, измерение артериального давления, флюорография, маммография, является необходимым условием выявления заболеваний на ранней стадии», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Всего в 2019 году диспансеризацию должны пройти 180 111 человек.

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Гость|25.11.2019 17:14|

Спасибо Леонидовке!!!

Гость|25.11.2019 17:41|

Какой смысл выявлять, если лечить не способны. Лекарства уже по такой стоимости, что действительно, можно кредит оформлять. Но в таком случае лекарства уже будут без надобности, потому как после оплаты кредита можно и с голоду умереть.

Имя: Гость
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