25.11.2019 | 16:47

В Пензенской области подвели итоги диспансеризации за 10 месяцев 2019 года. За этот период на осмотре у врачей побывали 161 748 жителей региона.

У 469 из них специалисты впервые диагностировали злокачественные новообразования, у 449 – сахарный диабет, у 695 – болезни органов дыхания, у 3 668 – сердечно-сосудистые заболевания.

«Уже на первом этапе диспансеризации выявляется значительное количество отклонений в состоянии здоровья. Проведение таких простых исследований, как определение уровня глюкозы и холестерина в крови, измерение артериального давления, флюорография, маммография, является необходимым условием выявления заболеваний на ранней стадии», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Всего в 2019 году диспансеризацию должны пройти 180 111 человек.