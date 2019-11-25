25.11.2019 | 16:38

Региональные Рождественские образовательные чтения открылись в Пензе уже в седьмой раз. В этом году главная тема мероприятия - «Великая Победа: наследие и наследники».

Заседание первой секции предварил торжественный молебен в Воскресенском храме при епархиальном управлении, который возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Мне хотелось бы всем нам пожелать Божьей помощи в этой работе, чтобы наши труды были благословлены Богом и Господь вспомоществовал нам в том несении нашего жизненного креста, который позволяет и другим людям узнать о кресте, услышать о нем благую весть», - отметил он.

В рамках сессии «Миссия церкви в информационном пространстве» состоялся первый тренинг, ведущим которого выступила Евгения Жуковская - кандидат социологических наук, член межсоборного присутствия. Она затронула тему эффективной медиаполитики.

«Интернет - это всего лишь инструмент, это все равно что нож: он в руках преступника является оружием, в руках врача - инструментом, который спасает жизни людей. Вот и интернет точно так же для церкви, и все информационно-коммуникационные технологии для церкви являются инструментом», - пояснила Евгения Жуковская.

Рождественские чтения будут продолжаться в Пензе до конца недели.