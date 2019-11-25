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Общество | Семья из Луганска: Спутник стал нашим новым домом

25.11.2019|16:21
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«А почему вы - Спутник?» - такой вопрос задают тем, кто в настоящее время живет в микрорайоне, застройку которого ведет компания «Термодом».

Анна Красноярская выросла на Донбассе. Пять лет назад приехала в Россию, а еще через год начала новую жизнь в Городе Спутнике. Ее дочь Ксения обожает волков, своего рыжего кота, а еще булочки и мороженое, которые в Спутнике, по словам девочки, очень вкусные.

«Четыре года мы живем в Спутнике. Моя дочь инвалид, и мне очень помогает то, что радости этого микрорайона доступны и ей. Спутник стал нашим домом, и здесь мы чувствуем себя как дома», - рассказала Анна.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я - Спутник» даст возможность высказаться всем. Для этого достаточно связаться с его организаторами.

Узнать больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях можно на портале penza-sputnik.ru.

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