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Общество | В селе Старое Назимкино открыли фельдшерско-акушерский пункт

23.11.2019|17:49
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В селе Старое Назимкино Шемышейского района самым популярным словом стало ФАП. Раньше оно было только на слуху, теперь материализовалось.

«Как правило, пользовались услугами соседнего села. Это и расстояние, и время, нервы, это и здоровье. Было принято решение построить», - сообщил глава Шемышейского района Владимир Фадеев.

«Раньше мучились, укол поставить - надо машину нанимать за 500 рублей, ехать в Шемышейку, а оттуда опять 500 рублей. А сейчас великая радость будет для пожилых и для всех. Это же красота, а не здание!» - отметил житель села Старое Назимкино Петр Вертяшкин.

По нормам через открывающийся фельдшерско-акушерский пункт может проходить до 18 пациентов в день.

«Пожелание населению такое: чтобы вы выполняли рекомендации врача и медицинской сестры, никогда не занимались самолечением. Заботливо относитесь к своему здоровью!» - призвал главный врач Шемышейской районной больницы Владимир Попков.

И наконец наступил долгожданный момент: вход в сельский храм здоровья открыт.

Хозяйка мини-больницы провела экскурсию по кабинетам. Начала с процедурного.

«Здесь я буду оказывать манипуляции, назначения врача, неотложную первую помощь. Общий анализ крови у нас будет можно сделать, холестерин, глюкозу, кислород в крови можно определить», - рассказала медсестра Марина Качкуркина.

В соседнем кабинете она станет вести прием пациентов.

«Здесь будем осматривать детей, вес, рост, есть ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, давление измерять», - пояснила Марина Качкуркина.

Пациентами ФАПа станут 357 сельчан, из них 43 ребенка.

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Гость|23.11.2019 20:10|

Молодцы! Светлане Семёновой привет.

Гость|23.11.2019 20:13|

Как же так? Ведь "усё пропало"?

Имя: Гость
Комментарий:

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