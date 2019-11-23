23.11.2019 | 16:09

Папа может, а «Мама рулит». Так назвали первый городской конкурс среди водителей-дам. Он приурочен к предстоящему Дню матери. В состязаниях приняли участие 11 автоледи. Все они трепетно относятся к нахождению в машине своих детей.

«Мама - это всегда воплощение заботы, воплощение любви, доброты. И забота, конечно же, проявляется в обеспечение безопасности. Основная наша цель - это профилактика дорожно-транспортного травматизма и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания мам, материнской общественности к этой проблеме», - пояснила старший инспектор отдела УГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Олеся Толубанова - мать троих детей. Ее водительский стаж 15 лет.

«В первую очередь хотела повторить правила дорожного движения, попробовать себя в этих заданиях. Победить, конечно же, хочется, но посмотрим... Не будем сильно расстраиваться», - рассказала участница конкурса.

Состязания среди мам-водителей состояли из теоретической части и практической, в ней нужно было продемонстрировать свои умения управлять автомобилем: маневрировать в замкнутом пространстве, безопасно парковаться, ездить змейкой.

Те, кто сделал это правильнее всех, получили ценные призы и доказали, что мама рулит лучше, чем папа. Да и муж может позволить жене так подумать, праздник все-таки. День матери.