22.11.2019 | 14:24

Пензенская область вошла в пилотный федеральный проект по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан на 2020-2022 годы. Всего в проекте участвует 21 регион страны.

Планируется, что граждане, перенесшие острые сердечно-сосудистые заболевания, будут бесплатно обеспечиваться лекарствами в амбулаторных условиях, то есть в поликлиниках. На эти цели в федеральном бюджете для Пензенской области предусмотрено более 159 млн рублей ежегодно.

Более половины смертей в регионе происходит от патологий сердечно-сосудистой системы. С 2014 года в области медикаменты бесплатно получают пациенты трех категорий: перенесшие инфаркт миокарда, ишемический инсульт на фоне мерцательной аритмии или операцию на сердце. Все они обеспечиваются препаратами за счет средств областного бюджета.

«Участие Пензенской области в пилотном проекте позволит, во-первых, увеличить число пациентов, получающих лекарства бесплатно, а во-вторых, сделать еще один существенный шаг вперед на пути стабилизации уровня смертности населения от сердечно-сосудистой патологии», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является региональной частью национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.