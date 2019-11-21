21.11.2019 | 16:56

17 новых тракторов поступили на вооружение специалистов министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. «Белорусы» передадут в лесопожарный центр и отправят в районы Пензенской области для помощи при тушении возгораний и предупреждения возможных ЧП.

«На территории Пензенской области дополнительно из федерального бюджета выделены средства на приобретение лесопожарной техники. Тем субъектам, которые активно участвовали в нацпроекте «Сохранение лесов», дополнительно выделили порядка 26 млн рублей», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин.

На эти средства и были приобретены надежные машины. Используя специальное навесное оборудование, на них будут создавать противопожарные минерализованные полосы в лесах Пензенской области и тем самым сохранять природное богатство Сурского края.

«Техника вроде хорошая, будем работать, стараться. Без них чего же делать?» - отметил тракторист Владимир Шанцев.

Сразу после вручения ключей представителям лесничеств новая техника отправилась в пункты назначения.