Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 ноя 2019|19:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  71.04  |  $  64.19

Общество | Представителям лесничеств области вручили ключи от новых тракторов

21.11.2019|16:56
Печать

17 новых тракторов поступили на вооружение специалистов министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. «Белорусы» передадут в лесопожарный центр и отправят в районы Пензенской области для помощи при тушении возгораний и предупреждения возможных ЧП.

«На территории Пензенской области дополнительно из федерального бюджета выделены средства на приобретение лесопожарной техники. Тем субъектам, которые активно участвовали в нацпроекте «Сохранение лесов», дополнительно выделили порядка 26 млн рублей», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин.

На эти средства и были приобретены надежные машины. Используя специальное навесное оборудование, на них будут создавать противопожарные минерализованные полосы в лесах Пензенской области и тем самым сохранять природное богатство Сурского края.

«Техника вроде хорошая, будем работать, стараться. Без них чего же делать?» - отметил тракторист Владимир Шанцев.

Сразу после вручения ключей представителям лесничеств новая техника отправилась в пункты назначения.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!