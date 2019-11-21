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Общество | Пензенец о прохождении медосмотра: Пытался, но это бесполезно

21.11.2019|18:11
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«Заплатил 2 100, завтра дороже будет, наверное», - предположил мужчина.

«Где-то 7-8, это А-В, а дальше - глубже, значит больше. Пенсия 12 000, допустим, у меня, а 7 000 отдай», - посчитал пенсионер.

Золотая справка - так в народе уже назвали документ, подтверждающий прохождении медицинского осмотра водителей. Известие о том, что с 22 ноября начнут действовать новые правила прохождения комиссии, и значительном повышении стоимости этих услуг привело к ажиотажу в клиниках.

«В восемь утра человек 500. Не врачи виноваты, они все обслужили нас очень хорошо, быстро работали, никому не грубят, им респект», - отметила пензячка.

И только после полудня женщина со справкой и со спокойной душой ушла из поликлиники. На ее дверях объявление: 21 ноября прием документов на водительскую комиссию окончен.

«Пытался, но это бесполезно», - рассказал горожанин.

Совсем недавно стало известно о том, что с 22 ноября должен вступить в силу приказ о медицинском освидетельствовании водителей. В перечень необходимых осмотров добавляются два обязательных платных анализа.

По крови будут определять, злоупотребляет ли человек алкоголем, а моча прольет свет на то, есть ли в организме следы наркотических препаратов. Делать такие исследования на территории региона могут только в областной наркологической больнице.

«Анализ будет нам показывать, насколько имеются отклонения, и если они будут превышать норму, то это будет говорить о том, что данный кандидат в водители злоупотреблял алкоголем от 1,5 до 2 недель. И уже на основании этого нарколог будет делать определенные выводы, собирать жалобы, анамнез», - сообщила заместитель главного врача областной наркологической больницы Светлана Адмаева.

«Введение этих анализов направлено на то, чтобы с наших дорог убрать водителей, которые злоупотребляют алкоголем или наркотическими препаратами, которые создают угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Пока водители по старым правилам и расценкам пытались пройти комиссию, главой Минздрава России Вероникой Скворцовой было принято решение отложить дату вступления нового порядка медосмотра.

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Гость|21.11.2019 18:39|

Сегодня по радио сказали, что дебилы одумались. Приказ отменили.

Гость|21.11.2019 18:41|

Наркоты и алкашня ликуют . Они за рулём и в угаре , бойтесь их .

Гость|21.11.2019 18:44|

Еслибы не отменили то водительских удостоверений не получили или лишились многие . Зря отменили . Кругом одня алкашня и наркоманы и они готовы забрать вашу жизнь .

Гость|21.11.2019 19:03|

Гость писал(a):

Приказ отменили.
Никто ничего не отменял. Только отложили вступление в действие. Как только народ успокоится опять попробуют его ввести.

Гость|21.11.2019 19:05|

Может это и надо но не за такие день.

Гость|21.11.2019 19:14|

Отменят,как повышение пенсионного возраста. Просто дают время прикупить вазелин.

Гость|21.11.2019 19:20|

В Казани в очереди за этой ...ей умер человек 73 лет.Стоял в очереди и стало плохо.

Гость|21.11.2019 19:22|

Радуйтесь алкашня за баранкой, по ящику передали продлили вам амнистию до 1 июля 2020. За трезвых и адекватных ничего против не имею.

Гость|21.11.2019 19:23|

penzainform.ru писал(a):

моча прольет свет
Бред наркомана

Гость|21.11.2019 19:26|

Увидел алкаша за рулём ебаш его , наркота мочи на месте это не грех .

Имя: Гость
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