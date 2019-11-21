21.11.2019 | 18:11

«Заплатил 2 100, завтра дороже будет, наверное», - предположил мужчина.

«Где-то 7-8, это А-В, а дальше - глубже, значит больше. Пенсия 12 000, допустим, у меня, а 7 000 отдай», - посчитал пенсионер.

Золотая справка - так в народе уже назвали документ, подтверждающий прохождении медицинского осмотра водителей. Известие о том, что с 22 ноября начнут действовать новые правила прохождения комиссии, и значительном повышении стоимости этих услуг привело к ажиотажу в клиниках.

«В восемь утра человек 500. Не врачи виноваты, они все обслужили нас очень хорошо, быстро работали, никому не грубят, им респект», - отметила пензячка.

И только после полудня женщина со справкой и со спокойной душой ушла из поликлиники. На ее дверях объявление: 21 ноября прием документов на водительскую комиссию окончен.

«Пытался, но это бесполезно», - рассказал горожанин.

Совсем недавно стало известно о том, что с 22 ноября должен вступить в силу приказ о медицинском освидетельствовании водителей. В перечень необходимых осмотров добавляются два обязательных платных анализа.

По крови будут определять, злоупотребляет ли человек алкоголем, а моча прольет свет на то, есть ли в организме следы наркотических препаратов. Делать такие исследования на территории региона могут только в областной наркологической больнице.

«Анализ будет нам показывать, насколько имеются отклонения, и если они будут превышать норму, то это будет говорить о том, что данный кандидат в водители злоупотреблял алкоголем от 1,5 до 2 недель. И уже на основании этого нарколог будет делать определенные выводы, собирать жалобы, анамнез», - сообщила заместитель главного врача областной наркологической больницы Светлана Адмаева.

«Введение этих анализов направлено на то, чтобы с наших дорог убрать водителей, которые злоупотребляют алкоголем или наркотическими препаратами, которые создают угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Пока водители по старым правилам и расценкам пытались пройти комиссию, главой Минздрава России Вероникой Скворцовой было принято решение отложить дату вступления нового порядка медосмотра.