20.11.2019 | 12:16

В Кузнецке на месте бывшего водозабора в Южном микрорайоне планируют обустроить сквер.

Эта территория стала победителем голосования по отбору общественного объекта для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент проходит конкурс по отбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации. Сами работы будут выполнены в 2020 году.

Также в рамках проекта благоустроят двор многоквартирного дома № 98а на Сызранской улице.

В 2018 году в Кузнецке привели в порядок сквер Пограничников в Западном микрорайоне, а также пешеходные зоны на улицах Победы и Комсомольской. За эти территории горожане отдали большинство голосов.