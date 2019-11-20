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Общество | Стало известно, когда установят главную елку города в Кузнецке

20.11.2019|17:20
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В Кузнецке определились с программой торжеств, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества.

Главную елку города решили установить на центральной площади уже 6 декабря, основные массовые мероприятия начнутся с 20-го числа.

На эту дату намечено театрализованное открытие снежного городка, где дети встретятся с Дедушкой Морозом и пройдутся веселым хороводом вокруг елки. В 2019-м там появится не одна, а сразу две горки - большая и поменьше, а также сказочные фигуры и скамейки.

«Кроме того, если будет достаточно снега, планируется залить каток. Катки, если позволит погода, также будут организованы на Кустарной площади, в Западном, Южном микрорайонах города, в районе Карпат», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Театрализованные представления в творческих центрах будут проходить с 25 декабря по 7 января, в том числе для детей из малообеспеченных семей. В ТЦ «Родина» по традиции будет работать «Гостиная Деда Мороза».

«Традиционно в преддверии наступающего года состоится праздничный прием главы администрации города, где будут вручаться благодарственные письма и знаки признательности кузнечанам, которые достигли успехов в общественной, профессиональной деятельности в 2019 году», - добавили в пресс-службе.

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