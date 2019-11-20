20.11.2019 | 09:26

Во вторник, 19 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Москве с руководителем ФКП «Российская государственная цирковая компания» Владимиром Шемякиным.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны обсудили активизацию темпов строительства пензенского цирка. В частности, они рассмотрели возможность увеличения числа строителей на объекте. Финансирование заложено в смету работ.

Иван Белозерцев отметил, что цирк очень важен для жителей области, но в то же время является сложным объектом федерального подчинения.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое появится к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015-го и вовсе приостановилась в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и ООО «Стройресурс» (Москва). Его сумма составляет 1 млрд 267 млн 114 тысяч 110 рублей. Цирк хотели возвести до 20 декабря 2020 года.

В августе Иван Белозерцев у себя в Instagram рассказал, на какой стадии сейчас находится реконструкция цирка. Он пообещал, что строительство будет завершено в ближайшие годы - 2020-й и 2021-й.

Вскоре после этого на совещании в правительстве области он раскритиковал медленные темпы возведения цирка, назвав подрядчика «слабеньким».