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Общество | На строительстве пензенского цирка увеличат число рабочих

20.11.2019|09:26
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Во вторник, 19 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Москве с руководителем ФКП «Российская государственная цирковая компания» Владимиром Шемякиным.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, стороны обсудили активизацию темпов строительства пензенского цирка. В частности, они рассмотрели возможность увеличения числа строителей на объекте. Финансирование заложено в смету работ.

Иван Белозерцев отметил, что цирк очень важен для жителей области, но в то же время является сложным объектом федерального подчинения.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое появится к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015-го и вовсе приостановилась в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и ООО «Стройресурс» (Москва). Его сумма составляет 1 млрд 267 млн 114 тысяч 110 рублей. Цирк хотели возвести до 20 декабря 2020 года.

В августе Иван Белозерцев у себя в Instagram рассказал, на какой стадии сейчас находится реконструкция цирка. Он пообещал, что строительство будет завершено в ближайшие годы - 2020-й и 2021-й.

Вскоре после этого на совещании в правительстве области он раскритиковал медленные темпы возведения цирка, назвав подрядчика «слабеньким».

Источник — фото www.pnzreg.ru
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Гость|20.11.2019 09:41|

с одного до двух увеличат?

Был один сторож, станет два?

Гость|20.11.2019 09:43|

Ну когда же в городе цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть

Гость|20.11.2019 09:46|

penzainform.ru писал(a):

Он пообещал, что строительство будет завершено в ближайшие годы - 2020-й и 2021-й.
То есть четкий план-график завершения строительства таки отсутствует? Поэтому и сроки "плавающие", где-то так 2020-й или может быть 2021-й?

Гость|20.11.2019 09:47|

penzainform.ru писал(a):

19 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Москве
А у нас вчера в городишке ЧП было люди варились в кипяточке

Гость|20.11.2019 09:50|

Слабенький губернатор изволит новые обещания давать?

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