19.11.2019 | 10:29

Житель Пензы добился возврата денег за некачественный телефон.

В декабре 2018 года мужчина купил в одном из салонов связи на улице Плеханова Apple iPhone 7 Plus за 50 990 рублей. Через три дня он обнаружил, что во время разговора плохо слышит собеседника, кроме того, присутствует постоянный шум.

Покупатель связался с технической поддержкой Apple, но проблему так и не устранили, поэтому он попросил продавца заменить товар или вернуть потраченные на него деньги.

«Мужчина был вынужден подписать в торговой точке согласие на проведение ремонта в случае выявления недостатка телефона, в котором был установлен срок проведения проверки. До окончания срока проведения проверки обратился к продавцу с претензией об отказе от ремонта и возврате его стоимости или обмене товара. Позже он подал продавцу претензию о возврате денежных средств, которая в добровольном порядке не была удовлетворена», - сообщили в Первомайском районном суде.

В итоге пензенцу пришлось обратиться к служителям Фемиды. Он потребовал взыскать с салона связи не только стоимость телефона, но и неустойку за просрочку возврата товара (509,9 рублей в день), неустойку за просрочку требования на обмен товара (509,9 рублей в день), штраф за отказ добровольно исполнить требования потребителя, компенсацию морального вреда (10 000 рублей), а также разницу между ценой телефона в момент приобретения и на день вынесения решения.

Суд встал на сторону мужчины, но удовлетворил его требования частично, обязав салон связи возместить ему 50 990 рублей за сам телефон, 15 297 неустойки, 1 000 в качестве компенсации морального вреда и 33 643 рубля штрафа.

Ответчик обжаловал постановление в областном суде, однако его оставили без изменения.