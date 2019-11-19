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Общество | Для пожилых пензенцев проведут занятие «Академия памяти»

19.11.2019|14:57
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В пятницу, 22 ноября, московские специалисты проведут для пензенцев старше 60 лет занятие в «Академии памяти».

Мероприятие пройдет в Пензенском областном госпитале для ветеранов войн на проспекте Победы, 122Б. Врач-гериатр расскажет участникам о нарушении памяти у пожилых людей, а затем проконсультирует желающих.

Занятие начнется в 14:00 в конференц-зале. Участие в нем бесплатное.

«В целях упорядочения количества пациентов для консультативного приема выделен специальный телефон для записи: 95-00-50 или 8-987-527-34-07», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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