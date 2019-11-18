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Общество | В «Райках» дольщики провели субботник перед сдачей дома

18.11.2019|17:06
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Почти два десятка дольщиков первой очереди жилого комплекса «Райки» в Пензе провели субботник в подъездах дома. Активисты вызвались помочь строителям навести порядок. До конца месяца объект, который после банкротства предыдущего застройщика возводит холдинг «Термодом», планируется ввести в эксплуатацию.

«Нашему дому уже присвоен адрес - улица Ключевая, 99. Мы вышли на субботник, чтобы показать, что мы вместе и мы очень хотим поскорее получить ключи», - отметил дольщик Михаил Крапп.

«Единичный случай в стране, когда такая помощь была оказана дольщикам и губернатором, и правительством, и застройщиком», - сообщил председатель ЖСК «Единый» Павел Корчагин.

«Спасибо «Термодому» и Рафику Ибрагимову за то, что взялись за достройку нашего дома и довели его до конца. Камень с души упал», - поделился эмоциями дольщик Валерий Бормотин.

Холдинг «Термодом» приступил к достройке первой очереди ЖК «Райки» в октябре 2018 года. За год был проделан огромный объем работы. На крыше дома установлена модульная котельная, подведены все необходимые коммуникации, закуплены и налажены лифты, сделана кровля, обустроены светлые коридоры и лестницы, заасфальтирован двор, смонтирована детская площадка и многое другое. Затраты на достройку объекта составили более 140 миллионов рублей.

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