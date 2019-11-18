18.11.2019 | 12:24

В Пензе пожарные совместно с медиками и инспекторами ГИБДД провели учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Мероприятие состоялось в субботу, 16 ноября.

Во время тренировки спасатели отработали действия по деблокированию потенциального пострадавшего из отечественного автомобиля и устранению вторичных поражающих факторов (предотвращение возгорания машины), врачи - по оказанию ему первой помощи.

Специалисты пожарно-спасательного центра чуть ли не ежедневно выезжают на аварии. Так, 11 ноября они проводили комплекс необходимых мероприятий на проспекте Победы в Пензе, где водитель ИЖа врезался в ограждение неподалеку от ЦНТИ. В результате этого через лобовое стекло машины в салон прошел длинный металлический штырь. Одна пассажирка от полученных травм скончалась.

7 ноября в Бессоновке, когда столкнулись BMW и ВАЗ-2107, спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли тело 45-летней погибшей, находившейся на переднем сиденье отечественного автомобиля и скончавшейся на месте.