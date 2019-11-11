11.11.2019 | 17:56

Пензенские спасатели, привлекавшиеся к ликвидации последствий ДТП на проспекте Победы, рассказали подробности аварии.

В 14:05 31-летний водитель автомобиля ИЖ врезался в ограждение автомагистрали неподалеку от ЦНТИ, в результате чего через лобовое стекло машины в салон прошел длинный металлический штырь.

Помимо водителя, в транспортном средстве находилось трое пассажиров.

«Двое в тяжелом состоянии были госпитализированы и отправлены на автомобиле скорой помощи в лечебное учреждение, двое других самостоятельно и при помощи очевидцев выбрались из автомобиля. Спасатели на месте ДТП провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов», - сообщили в ГУ «ППСЦ».