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Происшествия | Спасатели рассказали о помощи очевидцев в ДТП на пр-те Победы

11.11.2019|17:56
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Пензенские спасатели, привлекавшиеся к ликвидации последствий ДТП на проспекте Победы, рассказали подробности аварии.

В 14:05 31-летний водитель автомобиля ИЖ врезался в ограждение автомагистрали неподалеку от ЦНТИ, в результате чего через лобовое стекло машины в салон прошел длинный металлический штырь.

Помимо водителя, в транспортном средстве находилось трое пассажиров.

«Двое в тяжелом состоянии были госпитализированы и отправлены на автомобиле скорой помощи в лечебное учреждение, двое других самостоятельно и при помощи очевидцев выбрались из автомобиля. Спасатели на месте ДТП провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов», - сообщили в ГУ «ППСЦ».

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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