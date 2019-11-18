18.11.2019 | 16:39

Пензенские автолюбительницы, имеющие детей, могут принять участие в конкурсе «Мамы рулят», который Госавтоинспекция проводит в преддверии Дня матери.

«Конкурс направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий и привлечение внимания родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма», - пояснили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

В состязании может участвовать женщина-водитель, имеющая навыки управления автомобилем и статус мамы. Прием заявок осуществляется с 18 по 21 ноября включительно по адресу электронной почты gibddpenza@yandex.ru. Документ должен соответствовать форме, размещенной на официальной странице УГИБДД УМВД России по Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс состоится 22 ноября по адресу ул. Измайлова, д. 48. Начало в 12:30. Участницам предстоит продемонстрировать знания правил дорожного движения, навыки вождения автомобиля и проявить себя в творческом состязании.

Победителей и призеров ждут дипломы и ценные подарки.