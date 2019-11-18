18.11.2019 | 11:14

В Кузнецке у автовладельца неправомерно потребовали денег за доставку его машины на спецстоянку. Это нарушение выявила прокурорская проверка.

20 июня 2018 года в городе столкнулись два автомобиля. Один из них - ВАЗ-2109 - был изъят в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Сотрудники полиции поместили его на специализированную стоянку, принадлежащую индивидуальному предпринимателю. У правоохранительных органов с владельцем стоянки имеется соглашение о взаимодействии по хранению, выдаче и транспортировке транспортных средств.

В феврале 2019 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Однако, когда кузнечанин пришел забирать свой автомобиль со спецстоянки, владелец потребовал оплатить расходы на услуги эвакуатора.

Хозяин «девятки» обратился в прокуратуру, и требование предпринимателя было признано неправомерным, поскольку машина была транспортирована и хранилась в качестве вещдока по уголовному делу. Согласно законодательству, в таких случаях финансирование производится за счет бюджетных средств органа, направившего машину на спецстоянку.

«Прокурор города внес индивидуальному предпринимателю представление. Автомобиль выдан владельцу без оплаты, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.