17.11.2019 | 10:48

28-летнего жителя Шемышейского района наказали за неуплату алиментов двум детям - дочери и сыну девяти и семи лет. Он задолжал им более 435 тысяч рублей.

Мужчина уже отбывал административный 10-суточный арест. После этого он некоторое время присылал незначительные суммы, но за последние три месяца никакой помощи от отца дети не получали.

Судебные приставы не раз напоминали сельчанину о его обязанностях, но тот игнорировал предупреждения. В результате было решено повторно привлечь его к административной ответственности.

«Очередные 10 суток родителю предстоит провести в ограниченном пространстве, где ничто не отвлечет его от мыслей о своем будущем и будущем своих детей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП России.