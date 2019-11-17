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Общество | В Шемышейке с молодого отца не могут взыскать крупный долг по алиментам

17.11.2019|10:48
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28-летнего жителя Шемышейского района наказали за неуплату алиментов двум детям - дочери и сыну девяти и семи лет. Он задолжал им более 435 тысяч рублей.

Мужчина уже отбывал административный 10-суточный арест. После этого он некоторое время присылал незначительные суммы, но за последние три месяца никакой помощи от отца дети не получали.

Судебные приставы не раз напоминали сельчанину о его обязанностях, но тот игнорировал предупреждения. В результате было решено повторно привлечь его к административной ответственности.

«Очередные 10 суток родителю предстоит провести в ограниченном пространстве, где ничто не отвлечет его от мыслей о своем будущем и будущем своих детей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП России.

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