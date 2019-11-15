15.11.2019 | 10:21

В Пензе будут утилизированы автомобили, которые длительное время находятся на специализированной муниципальной стоянке. Машины были помещены туда из-за нарушений, допущенных водителями. Прошло больше трех лет, а хозяева их так и не забрали.

«Владельцам транспортных средств направлялись уведомления о наличии задолженности за хранение и ее оплаты в добровольном порядке. Однако никаких действий по возврату автомобилей собственниками не выполнено», - рассказали в Ленинском городском суде.

В связи с этим Управление муниципального имущества г. Пензы обратилось в суд с заявлением о признании бесхозяйным имуществом 10 таких транспортных средств. Однако выяснилось, что служба судебных приставов вынесла запрет на проведение регистрационных действий в отношении трех из них (ВАЗ-21099, ВАЗ-21093 и Peugeout 307).

В результате бесхозяйными признаны семь машин: два ВАЗ-21043, ВАЗ-2105, ВАЗ-21102, ВАЗ-2101, ВАЗ-21063 и ВАЗ-21074. Управлению муниципального имущества предоставили право на их утилизацию.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.