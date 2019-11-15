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Общество | В Пензе утилизируют семь машин, брошенных на спецстоянке

15.11.2019|10:21
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В Пензе будут утилизированы автомобили, которые длительное время находятся на специализированной муниципальной стоянке. Машины были помещены туда из-за нарушений, допущенных водителями. Прошло больше трех лет, а хозяева их так и не забрали.

«Владельцам транспортных средств направлялись уведомления о наличии задолженности за хранение и ее оплаты в добровольном порядке. Однако никаких действий по возврату автомобилей собственниками не выполнено», - рассказали в Ленинском городском суде.

В связи с этим Управление муниципального имущества г. Пензы обратилось в суд с заявлением о признании бесхозяйным имуществом 10 таких транспортных средств. Однако выяснилось, что служба судебных приставов вынесла запрет на проведение регистрационных действий в отношении трех из них (ВАЗ-21099, ВАЗ-21093 и Peugeout 307).

В результате бесхозяйными признаны семь машин: два ВАЗ-21043, ВАЗ-2105, ВАЗ-21102, ВАЗ-2101, ВАЗ-21063 и ВАЗ-21074. Управлению муниципального имущества предоставили право на их утилизацию.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Источник — Фото Pixabay.com
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Гость|15.11.2019 10:28|

Всего 7 ? Этого хлама во дворах тысячи !

Гость|15.11.2019 10:29|

penzainform.ru писал(a):

В результате бесхозяйными признаны семь машин: два ВАЗ-21043, ВАЗ-2105, ВАЗ-21102, ВАЗ-2101, ВАЗ-21063 и ВАЗ-21074.
Тазобрак нужно активнее перерабатывать ! Всё что страше 2-3-5 лет под пресс !

Гость|15.11.2019 10:35|

Гость писал(a):

Тазобрак нужно активнее перерабатывать ! Всё что страше 2-3-5 лет под пресс !
все что старше 2х недель под пресс. просрочка

Гость|15.11.2019 10:44|

Гость писал(a):

все что старше 2х недель под пресс. просрочка
Это идеальный вариант, ибо сей брак не будет успевать поступать даже в продажу. Тем самым спасёт массу людских денег. Уж про количество жизней умалчиваю.

Имя: Гость
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