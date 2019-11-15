15.11.2019 | 17:19

Пенза меняется, а в какую сторону, точнее, какой объект будут благоустраивать в следующем году - выбирали жители. Наиболее популярную по итогам голосования территорию предстоит сделать комфортной. В городских школах работали избирательные комиссии.

«Я отдал свой голос за благоустройство фонтана на улице Московской. Нам важно закончить благоустройство центральной части города, у нас там самая большая концентрация жителей. Фонтан - исторический объект, который всегда был в зоне внимания. Я сам вырос в центре города, на фонтане практически провел свое детство. Для меня важно, чтобы эта территория была новая, современная, благоустроенная», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«Центр у нас благоустраивается, строится храм, фонтан будет благоустраиваться, там сквер с «Кукушкой» есть. Думаю, в дальнейшем и до него дойдут руки. Центр будет у нас красивый», - подчеркнул глава города Пензы Владимир Мутовкин.

В бюллетене, который получили все пришедшие на выборы, значится 43 территории. Среди них - Фонтанная, Соборная площади, смотровая площадка на Западной Поляне, мотодром «Сура», сквер Дружбы и много других.

«Пенза расширяется, растет, хорошеет. Мы голосуем, чтобы она была еще краше», - рассказал житель г. Пензы Юрий Максимов.

«Есть идея по соединению туристическими тропами и благоустройству зоны между Западной Поляной и дальним Арбековом - через Арбековский лес, с благоустройством стадиона «Снежинка», то есть он будет действовать и зимой, и летом», - сообщил Андрей Лузгин.

Голосовать было можно только за один объект. Школьники, которым уже исполнилось 14, тоже получили право участвовать в выборах.

Яна Колоскова поддерживает идею благоустройства Фонтанной площади.

«После школы хотелось бы где-то отдохнуть, иметь какое-то пространство, где можно было бы найти уединение, - какой-нибудь садик или беседка, где можно просто посидеть, побыть наедине с самим собой», - поделилась ученица.

В ближайшие дни после обработки всех бюллетеней станет известно, какой объект в рейтинговом голосовании занял первую строчку.