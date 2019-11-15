15.11.2019 | 09:02

В последнее время теме самозанятых уделяется особое внимание. Так именуют тех, кто по каким-то причинам не хочет открывать ИП. Например, бизнес-тренеров, фермеров, поставляющих сельскохозяйственную продукцию, инженеров, сметчиков, маркетологов, онлайн-репетиторов.

Также самозанятые работают в сферах строительства и ремонта жилья, пассажирских и грузовых перевозок, в интернете, занимаются ремонтом автомобилей, сдают жилье внаем или предоставляют бытовые услуги.

У многих возникают вопросы, требующие разъяснения. Один из них - можно ли работать официально и при этом быть самозанятым. Ответ: можно. Например, работать по трудовому договору в компании и оказывать юридические консультации.

ФНС не будет собирать налог с дохода на основном месте работы, если с сотрудником заключен обычный договор - в этом случае с него уже взимается НДФЛ. При найме самозанятых компании не нужно платить страховые и пенсионные взносы.

Еще один вопрос - смогут ли самозанятые получать пенсию и помощь в поликлинике.

Самозанятые не платят страховые взносы, а значит, не имеют возможности копить баллы за стаж и получать страховую часть пенсии. Однако всем гражданам вне зависимости от стажа назначается социальная пенсия. Сейчас она составляет 5 180 рублей.

Самозанятый сможет оформить льготы и доплаты к пенсии из регионального бюджета. Если предпринимателя не устраивает размер социальной пенсии, он может зарегистрироваться в Пенсионном фонде и платить взносы как ИП.

В случае с медицинской помощью все проще: 40% от всех собранных налогов от самозанятых идет в фонд медстрахования. Это значит, что предприниматель сможет воспользоваться помощью скорой, лечь на операцию или пройти диспансеризацию в поликлинике.

Третий вопрос - на кого именно распространяется налог для самозанятых. ФНС считает, что в эту группу входят те, кто:

- работает удаленно через сервисы для фрилансеров;

- занимается маникюром или визажем на дому;

- сдает квартиру;

- перевозит пассажиров или грузы;

- продает выпечку или бижутерию собственного производства;

- фотографирует или снимает видео на заказ;

- ремонтирует квартиры или строит дома;

- ведет бухгалтерию или оказывает юридические консультации;

- работает аниматором или ведущим на праздниках.

При работе с юридическими лицами самозанятые будут отдавать 6% от выручки, а взамен получать налоговый вычет в размере 2%, но не больше 10 тыс. рублей. При сотрудничестве с физлицами самозанятый отдаст государству 4% от выручки, но сможет вернуть вычет в размере 1%. При доходах свыше 2,4 млн рублей в год самозанятый должен регистрироваться как ИП или платить НДФЛ.

Новый налог в пилотном режиме тестируют на самозанятых, зарегистрировавшихся в Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях. В Татарстане, к примеру, такие предприниматели имеют возможность выхода на республиканский рынок.

Кроме того, многих интересует, как зарегистрироваться самозанятому. Чтобы «обелиться», работающему на себя физлицу достаточно скачать приложение «Мой налог» для смартфона на iOS или на Android. Далее нужно отсканировать паспорт и сделать селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру.

Помимо приложения, можно зарегистрироваться на сайте ФНС или в отделении банка. Есть возможность в любой момент отменить регистрацию или зарегистрироваться в приложении заново - дополнительных пошлин нет.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Центра поддержки самозанятых www.tvoedelo.pro.