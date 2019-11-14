14.11.2019 | 18:30

Бековский суд обязал администрации поселка и Вертуновского сельсовета оборудовать пешеходные переходы у школ № 1, 2 и около учреждения образования в Сахзаводе.

Проведенная проверка выявила, что зебры близ учебных заведений не соответствуют стандартам: отсутствуют разметка желтого цвета, светофор, дорожные знаки, пешеходные ограждения, искусственные неровности. Прокурор потребовал устранить нарушения закона.

«Исследовав все обстоятельства, суд вынес решение об удовлетворении заявленных требований, поскольку данные нарушения на момент рассмотрения административных дела не устранены», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Бековского районного суда.

Соответствующие всем стандартам пешеходные переходы должны появиться у школ в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.