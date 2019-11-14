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Общество | «Ростелеком» отменил плату за звонки по России с универсальных таксофонов

14.11.2019|15:30
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С ноября 2019 года компания «Ростелеком» отменила плату за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера телефонов страны.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов УУС, установленных в 131 тысяче населенных пунктов страны, из которых 118 тысяч (80%) имеют численность жителей менее 500 человек.

В Пензенской области насчитывается 1 529 таксофонов УУС.

«Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня текущего года «Ростелеком» предоставил возможность позвонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября - новый шаг: обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать множество житейских задач - от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг», - подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию. Во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны они до сих пор являются единственным средством связи. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы - скорую помощь, полицию, МЧС, антитеррористическую службу. Каждый такой звонок говорит об экстраординарной ситуации, от помощи в которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

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