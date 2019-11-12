12.11.2019 | 14:25

На улице Уфимской в Пензе стартовали работы по подготовке участка к капитальной замене инженерных коммуникаций.

До конца недели специалисты горводоканала будут чистить колодцы. 18 ноября начнется замена сетей диаметром 110 мм. Новый водопровод протяженностью 450 метров будут прокладывать методом «труба в трубу».

Сразу после этого сотрудники ресурсоснабжающей организации займутся переврезками, а затем благоустройством территории.

Завершить капитальный ремонт коммуникаций, по которым поставляется вода 33 абонентам, планируется к концу ноября. Тогда в жилые дома на улице Уфимской вода потечет уже по новым трубам.