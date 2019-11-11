11.11.2019 | 16:16

Дошкольный работник пензенского детского сада № 89 «Солнечный лучик» Оксана Чередова представит область на заключительном этапе X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», который пройдет в Красногорске (Московская область) с 16 по 21 ноября.

Победительнице регионального этапа предстоит пройти несколько испытаний. Во-первых, это сочинение (16 ноября), где участник должен изложить нестандартное мнение по одному из важных профессиональных вопросов, выбранному прямо во время конкурса.

Во-вторых, мастер-класс (17 ноября), на котором нужно за 15 минут продемонстрировать современный эффективный педагогический метод или приемы, ставшие личной находкой воспитателя и не раз примененные в работе с детьми.

Третье испытание - педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста (18 ноября), где нужно в течение 20 минут показать эффективность, целесообразность использования предлагаемого метода или приема в работе с любыми детьми. При этом возраст детей и тему воспитателям озвучивают в первый день очного этапа.

После этого отберут 15 лауреатов, которые примут участие во второй части конкурса. Она займет два дня.

19 ноября участники представят свои авторские идеи и находки в рамках мероприятия «Мой успешный проект». 20-го числа состоится ток-шоу «Профессиональный разговор», где воспитатели обозначат собственные лидерские профессиональные позиции по актуальным вопросам развития дошкольного образования на современном этапе и предложат пути решения имеющихся проблем, сообщили в пресс-службе регионального минобра.