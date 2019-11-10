10.11.2019 | 12:41

«Осторожно - дети в опасности!» - регулярно говорят сотрудники ГИБДД чиновникам, но пока власти к ним не прислушиваются. Потому госавтоинспекторы призывают к сотрудничеству представителей общественных организаций.

«На участках дорог, проходящих вдоль учебных заведений, в соответствии со стандартами, должны быть установлены пешеходные ограждения, в каждую сторону от регулируемого пешеходного перехода по 50 метров. Кроме того, на данном участке должны быть установлены дорожные знаки ограничения максимальной скорости», - рассказал старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Сергей Борисов.

Такова картина на Шуисте. А вот в самом центре города не только ограждений, даже тротуара нет. В результате каждый день сотни ребятишек ходят бок о бок с машинами.

По словам Сергея Борисова, в адрес администрации города вносились представления на устранение выявленных Госавтоинспекцией недостатков. Это делается перед началом учебного года.

«К сожалению, по итогам нескольких наших выездов (это уже, наверное, третий или четвертый выезд) ситуация не меняется у проверенных школ № 66, 26 и 43», - отметил эксперт ОНФ Вадим Матюшин.

«Сейчас, поскольку уже два месяца прошло, мы выехали посмотреть, что изменилось, что нет. По имеющимся у меня сведениям, запланированы какие-то изменения на следующий год, на двадцатый. В этом году, скорее всего, так и будем учиться», - сообщила заместитель председателя общественного совета при УМВД по области Ольга Логвина.

«Данные нарушения вступают в прямую причинно-следственную связь с дорожным травматизмом, поэтому мы призываем органы, ответственные за соблюдение этих требований, обратить внимание именно на данные участки дорог для предотвращения ДТП, в частности с участием детей», - выразил общую озабоченность Вадим Матюшин.