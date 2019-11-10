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Общество | Стало известно, когда зажгутся новогодние огни на улицах Заречного

10.11.2019|11:53
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В Заречном решили изменить формат зажжения огней на новогодних елках. В этом году украшенные деревья, установленные в разных частях города, начнут сиять не в один день, а в течение недели.

Как сообщил портал «Заречье сегодня», сначала елки засверкают на улицах Озерской и Восточной - 18 декабря, 19-го числа - в зоне отдыха «Лесная» и в проезде Демакова, 20-го - на фонтанной площади перед ДК «Современник» и возле «Универмага».

«Кульминацией станет зажжение огней на главной новогодней елке города в Центральном парке, которое состоится 21 декабря», - уточнил портал.

На протяжении всех зимних каникул традиционно будут работать учреждения культуры и спорта, которые организуют мероприятия для детей и подростков. Сразу после Нового года в зоне отдыха «Лесная» проведут дни здоровья.

В Рождество, 7 января, зареченцев приглашают на благотворительный марафон: елку главы города для детей с ограниченными возможностями здоровья и большой концерт «Дети детям».

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