10.11.2019 | 09:28

В воскресенье, 10 ноября, глава города Пензы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем полиции.

«Это праздник смелых, мужественных, честных, принципиальных, стойких людей, посвятивших свою жизнь защите закона и обеспечению правопорядка.

Ваша служба по праву достойна почета и уважения. Каждый день, без выходных и праздников, вы стоите на боевом посту, борясь с преступностью. Рискуя жизнью, вы всегда готовы встать на защиту попавших в беду, и могу с уверенностью сказать, что во многом благодаря вашим грамотным действиям в нашем городе сохраняется спокойная обстановка.

Низкий поклон вам за нелегкую работу, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей, верность присяге и тот неоценимый вклад, который вы вносите в дело защиты прав граждан и интересов государства.

Самые теплые слова признательности адресую ветеранам органов внутренних дел. Спасибо вам за неоценимый опыт, знания и преданность профессии! Убежден, что на вашем примере будет воспитано не одно поколение новых правоохранителей.

В этот праздничный день от всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мирного неба над головой, неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма, удачи и успехов в службе на благо родного Отечества и его граждан!» - говорится в тексте поздравления.