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Общество | Пензенцы посетили эндокринологов в дополнительный день приема

09.11.2019|17:04
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Корректировка меню - один из способов улучшить самочувствие. Рекомендации по лечению дает Диана Грачева. В поликлинике № 14 она работает второй год. И в субботу, в дополнительный день приема эндокринологов, она не осталась без внимания пациентов.

«Разные возрастные группы, то есть это лица и пожилого возраста, и среднего, и молодые. Основная масса обращается с такими заболеваниями, как сахарный диабет, патология щитовидной железы, а также патология надпочечников», - рассказала Диана Грачева.

На субботний прием записалось 30 человек - это только в одной поликлинике. Еще в пяти других эндокринологи тоже выслушивали жалобы пациентов. Их полку с каждым годом прибывает, говорят медики.

«В поликлинике у нас принимают три эндокринолога. Прием осуществляется в две смены, поликлиника работает с 8 часов утра до 8 часов вечера», - отметила заведующая отделением поликлиники № 14 г. Пензы Яна Покщаева.

Подобные приемы позволяют жителям в выходной день попасть к разным специалистам. Главное - заранее знать, когда и какой доктор в следующую субботу спросит: «На что жалуетесь?»

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