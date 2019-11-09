09.11.2019 | 16:09

«Я паркуюсь как хочу!» - такие наклейки, пожалуй, нужно повесить на некоторых маршрутках. На остановках общественного транспорта в районе Центрального рынка ежедневно царит автохаос. А это один из самых оживленных перекрестков города.

Больше всего суету наводят водители общественного транспорта. Чтобы занять места для посадки/высадки пассажиров, они постоянно сигналят друг другу. Некоторые, находясь во второй полосе, открывают двери пассажирам. А ведь у каждого маршрута в заездном кармане должен быть свой участок.

«Тут вообще непонятно, кто где останавливается», - отметил мужчина.

«Здесь таблички на остановках сломаны», - рассказал водитель.

На странице руководителя городского управления транспорта и связи Юлии Ереминой в Facebook размещена информация о том, что вопрос с посадкой пассажиров на Центральном рынке находится на контроле. В ближайшее время планируется принять некоторые меры.

«Разработать схему расположения транспортных средств на остановке общественного транспорта «Центральный рынок», для повышения информированности пассажиров обновить трафареты с указанием маршрутов и направления их движения», - уточнила Юлия Еремина.

Также на предприятиях-перевозчиках должны быть проведены инструктажи с водителями. Некоторые останавливаются даже на зебре, создавая пешеходам неудобства.