Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|9 ноя 2019|19:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.45

Общество | На остановке в центре Пензы обновят трафареты с указанием маршрутов

09.11.2019|16:09
Печать

«Я паркуюсь как хочу!» - такие наклейки, пожалуй, нужно повесить на некоторых маршрутках. На остановках общественного транспорта в районе Центрального рынка ежедневно царит автохаос. А это один из самых оживленных перекрестков города.

Больше всего суету наводят водители общественного транспорта. Чтобы занять места для посадки/высадки пассажиров, они постоянно сигналят друг другу. Некоторые, находясь во второй полосе, открывают двери пассажирам. А ведь у каждого маршрута в заездном кармане должен быть свой участок.

«Тут вообще непонятно, кто где останавливается», - отметил мужчина.

«Здесь таблички на остановках сломаны», - рассказал водитель.

На странице руководителя городского управления транспорта и связи Юлии Ереминой в Facebook размещена информация о том, что вопрос с посадкой пассажиров на Центральном рынке находится на контроле. В ближайшее время планируется принять некоторые меры.

«Разработать схему расположения транспортных средств на остановке общественного транспорта «Центральный рынок», для повышения информированности пассажиров обновить трафареты с указанием маршрутов и направления их движения», - уточнила Юлия Еремина.

Также на предприятиях-перевозчиках должны быть проведены инструктажи с водителями. Некоторые останавливаются даже на зебре, создавая пешеходам неудобства.

0
0
0
0
 
Гость|09.11.2019 19:37|

На 130 автобусе трафареты Дилижанса они крупнее видно с далека хорошо и намного лучше чем бывший Меркурий

Гость|09.11.2019 19:38|

Ну все, теперь заживем!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!