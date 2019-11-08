08.11.2019 | 18:58

Трое пензенцев завоевали награды на Международных ментальных играх, которые проходили в Сочи. Сестры Дарья и Виктория Мокшины заняли первые места в своих номинациях, а Никита Подуфалов взял бронзу.

9-летняя Вика занимается ментальной арифметикой третий год.

«Я всегда на уроках математики быстро решаю разные примеры», - рассказала она.

Преподаватель группы юных пензенцев Елена Ящинская стала обладателем диплома тренера чемпионов. Ее ученикам пришлось выдержать серьезную конкуренцию: в Сочи съехались лучшие дети-калькуляторы не только из России, но и из ряда других стран - прибыли представители Латвии, Армении, Казахстана, Монголии, Киргизии.

«Я считаю, что это замечательный результат, потому что мы выезжаем всего лишь второй раз за пределы Пензенской области. Дети показали просто невероятный класс, потому что одно дело - тренироваться в своем родном кабинете, среди друзей, и другое - там, среди 250 человек. Присутствует невероятное волнение», - отметила Елена Ящинская.

В Сочи пензенцы успели не только выступить на чемпионате, но и походить на экскурсии. В частности, побывали в образовательном центре «Сириус».

На память у Виктории и Никиты останутся дипломы и кубки. А 7-летняя Даша вообще произвела на организаторов неизгладимое впечатление и получила дополнительный подарок - поездку в Прагу.