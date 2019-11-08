08.11.2019 | 10:25

В среду, 6 ноября, в Заречном прошел очередной рейд, участники которого выявляли, насколько возможно пожарным машинам проехать во дворы.

Комиссия проверила улицы Ахунскую, Светлую, Ленина и проспект 30-летия Победы. Путь в один из дворов на улице Ленина спецавтомобилю перекрыла припаркованная с нарушениями легковушка.

Сотрудники ГИБДД провели с автовладельцем профилактическую беседу.

«Хаотично припаркованные машины, в том числе с нарушением правил, – серьезное препятствие на пути автомобилей скорой помощи, полиции и пожарных. А значит, и на пути к спасению жизни людей», - напоминает портал «Заречье сегодня».

Так, в декабре 2017 года в Пензе произошел ночной пожар в доме на проспекте Строителей. Двор был забит личным транспортом, и пожарным пришлось вручную растаскивать машины, чтобы получить возможность добраться к подъезду. В огне погибли 38-летняя женщина и 40-летний мужчина.