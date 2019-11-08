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Общество | В зареченском дворе легковушка стала преградой для пожарной машины

08.11.2019|10:25
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В среду, 6 ноября, в Заречном прошел очередной рейд, участники которого выявляли, насколько возможно пожарным машинам проехать во дворы.

Комиссия проверила улицы Ахунскую, Светлую, Ленина и проспект 30-летия Победы. Путь в один из дворов на улице Ленина спецавтомобилю перекрыла припаркованная с нарушениями легковушка.

Сотрудники ГИБДД провели с автовладельцем профилактическую беседу.

«Хаотично припаркованные машины, в том числе с нарушением правил, – серьезное препятствие на пути автомобилей скорой помощи, полиции и пожарных. А значит, и на пути к спасению жизни людей», - напоминает портал «Заречье сегодня».

Так, в декабре 2017 года в Пензе произошел ночной пожар в доме на проспекте Строителей. Двор был забит личным транспортом, и пожарным пришлось вручную растаскивать машины, чтобы получить возможность добраться к подъезду. В огне погибли 38-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость|08.11.2019 10:36|

Заварить этот лосятник!

Гость|08.11.2019 10:38|

Больше таких рейдов и в пензенских дворах. И прям если мешают по жоповозкам, по жоповозкам, по жоповозкаааам проехать. Не навижу жоповозов!

Гость|08.11.2019 10:39|

Гость писал(a):

Гость|08.11.2019 10:38|

Больше таких рейдов и в пензенских дворах. И прям если мешают по жоповозкам, по жоповозкам, по жоповозкаааам проехать. Не навижу жоповозов!

Эк тебя торкнуло то! Давно болеешь?

Гость|08.11.2019 10:45|

Гость писал(a):

Не навижу жоповозов!
Они все для этого делают, чтобы их ненавидели.

Гость|08.11.2019 10:49|

Помните американский фильм про пожарных, что они сделали с машиной припаркованной у гидранта? Вот и у нас надо также - просто и доходчиво.

Гость|08.11.2019 10:50|

Что пристали к Заречному!？Бешенство у них

бешенство...

Имя: Гость
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