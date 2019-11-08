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Общество | Специалисты «Ростелекома» завоевали два золота на престижных конкурсах

08.11.2019|15:45
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Сотрудники макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» - электромеханик связи Роман Щербатов из Нижнего Новгорода и кабельщик-спайщик Дмитрий Дмитриев из Оренбурга - завоевали золото на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 (WSHT) в Екатеринбурге, а также одержали победу на II Открытом Евразийском чемпионате, который прошел в рамках WSHT.

Представители провайдера боролись за первенство в профильной компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП». В течение нескольких дней они монтировали волоконно-оптическую линию, проводили измерения, обнаруживали неполадки и устраняли их.

В финале им предстояло найти повреждения на линии, собранной экспертами. Команда «Ростелекома» стала единственной, которая сумела пройти испытания и сделать это до истечения отведенного времени.

«Свою работу я люблю за то, что она интересная, требующая и умственных, и физических усилий, и миссия благородная - восстанавливать связь в любом месте и в любое время. Участие в национальном чемпионате стало серьезной проверкой мастерства. Мы с Дмитрием живем в разных городах, и готовиться к конкурсу было непросто. Но мы быстро нашли общий язык и помогали друг другу в выполнении заданий. Очень хотелось показать, что сотрудники «Ростелекома» лучшие, и это стало сильнейшим стимулом к победе», - рассказал Роман Щербатов.

Вице-президент - директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима отметил, что успех компании складывается из достижений каждого - в ежедневной работе, масштабном проекте или конкурсе профмастерства.

«Сразу два золота - вот это победа! О наших сотрудниках теперь узнают не только в России, но и за ее пределами. Именно такие ребята обеспечивают качество связи для наших клиентов. Уверен, что пример наших команд многих вдохновит на профессиональный рост. Достичь такого мастерства можно только каждодневным трудом и совершенствованием навыков», - подчеркнул он.

В VI Национальном чемпионате приняли участие специалисты 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий - всего 738 конкурсантов из 53 регионов страны. В соревнованиях Евразийского зачета WSHT 2019 свои навыки продемонстрировали молодые профессионалы из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Китая, Монголии и Ирана.

«Ростелеком» был представлен на WSHT в трех компетенциях: «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», «Сетевое и системное администрирование» и «Охрана труда».

Во время чемпионата на площадке провайдера работала зона TrySkills, где проходили мастер-классы по сварке оптоволоконного кабеля под руководством директора центра компетенций по профессиональным стандартам «Ростелекома» Игоря Гнездилова.

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