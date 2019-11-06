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Общество | В старом центре Пензы предусмотрят стоянки для автобусов

06.11.2019|09:21
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В историческом центре Пензы должны быть обустроены парковки для туристических автобусов. Об этом шла речь на оперативном совещании, которое состоялось в администрации города в среду, 6 ноября.

В частности, предлагается обустроить стоянки на Соборной площади и улице Белинского.

Кроме того, местные власти продолжают думать над разработкой кольцевого туристического маршрута.

Планируется создать единое общественное пространство, которое включит набережную Суры, улицу Славы, площадь имени Ленина, Московскую улицу, Советскую площадь, улицу Белинского, пешеходный проход до памятника Первопроходцу и улицы Кирова, Лермонтова и Советскую.

В ближайшее время чиновники намерены составить план движения туристов по кольцу и продумать, куда гости Пензы будут направляться от памятника Первопоселенцу - к Спасскому собору или вниз по улице Кирова.

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Гость|06.11.2019 09:36|

Показывать туристам новодел,что в нём примечательного?

Гость|06.11.2019 09:44|

сделайте хотя бы заездной карман у остановки напротив библиотеки им. Лермонтова на Проспекте Строителей! Останавливающийся там маршрутный транспорт наглухо блокирует единственную полосу на весь район и остается либо ждать, создавая пробку, либо рисковать лишением, объезжая через сплошную (как раз напротив МРЭО)

Гость|06.11.2019 09:45|

новому торговому центру ЗАО РПЦ срочно нужны покупатели?

И город прогибается в очередной раз!

Гость|06.11.2019 09:46|

penzainform.ru писал(a):

стоянки на Соборной площади
для нормальных горожан - это СОВЕТСКАЯ площадь!

Гость|06.11.2019 09:50|

Старый центр охренеть, а новый центр где?

Гость|06.11.2019 09:51|

А парковки для пензяков где будут?

Гость|06.11.2019 09:57|

Гость писал(a):

А парковки для пензяков где будут?
нет конечно. буртасы должны молиться, жертвовать на храмики и страдать!

Гость|06.11.2019 10:12|

Гость писал(a):

А парковки для пензяков где будут?
При проектировании Набережной данный момент просто не учли. Там парковаться просто негде, разве что на газоне в сквере у Набережной со стороны ул. Урицкого. Сквер все равно как после бомбедки, так что вид испорчен не будет

Гость|06.11.2019 10:12|

Гость писал(a):

А парковки для пензяков где будут?
у вышки,там один деятель возвёл вам,многоуровневую...

Гость|06.11.2019 10:14|

Сквер Славы когда реставрируют? Обещали до конца года новыми бордюрами и тротуарной плиткой уложить для "кольцевого туристического маршрута". Ждемс, также как и подключения освещения на виселицах вдоль набережной

Гость|06.11.2019 10:17|

Гость писал(a):

А парковки для пензяков где будут?
Надо было подземные под храмом делать. А советскую площадь под парковки переоборудовать поздно: уже все в мостовой из гранита. Или кому-то гранит на личный коттедж потребовался?

Гость|06.11.2019 10:17|

И где на Белинского автобусы парковать? Вертикально?

Гость|06.11.2019 10:19|

Гость писал(a):

И где на Белинского автобусы парковать? Вертикально?
Белинского уже закатали в новый асфальт. Осталось только место со стороны Московской, где и раньше была парковка

Гость|06.11.2019 10:22|

Гость писал(a):

И где на Белинского автобусы парковать? Вертикально?

Белинского уже закатали в новый асфальт. Осталось только место со стороны Московской, где и раньше была парковка

Снесите убожеское кафе стекляшку в сквере Лермонтова. там до сих пор бичам и бомжам разливают водку по рюмкам и дают на закуску манты из Магнита

Гость|06.11.2019 10:26|

Гость писал(a):

А парковки для пензяков где будут?
Парковки для туристов, для жителей Пензы парковки не предусматриваются

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Имя: Гость
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