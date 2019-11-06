06.11.2019 | 09:21

В историческом центре Пензы должны быть обустроены парковки для туристических автобусов. Об этом шла речь на оперативном совещании, которое состоялось в администрации города в среду, 6 ноября.

В частности, предлагается обустроить стоянки на Соборной площади и улице Белинского.

Кроме того, местные власти продолжают думать над разработкой кольцевого туристического маршрута.

Планируется создать единое общественное пространство, которое включит набережную Суры, улицу Славы, площадь имени Ленина, Московскую улицу, Советскую площадь, улицу Белинского, пешеходный проход до памятника Первопроходцу и улицы Кирова, Лермонтова и Советскую.

В ближайшее время чиновники намерены составить план движения туристов по кольцу и продумать, куда гости Пензы будут направляться от памятника Первопоселенцу - к Спасскому собору или вниз по улице Кирова.